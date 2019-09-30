اتفاقيتان لبناء 4867 وحدة إسكان تنموي في 6 مناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وقع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان اتفاقيتين لبناء 4867 وحدة سكنية مع كل من شركة «ساينو هايدرو كوربوريشن» وشركة «سي إم إي سي السعودية للمقاولات»، بهدف توفير مزيد من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي.
وأوضح البرنامج أمس أن الاتفاقيات التي تمت برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل، وبحضور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن ويتشينغ، تتلخص في بناء وحدات سكنية جديدة في 15 مدينة ومحافظة، تتوزع على 6 مناطق حول المملكة.
وأفاد البرنامج بأن هذه الاتفاقيات ستغطي مناطق: مكة المكرمة، عسير، الحدود الشمالية، جازان، الجوف والباحة، إذ من المزمع أن تبدأ أعمال البناء في (الليث، بيشة، النماص، ظهران الجنوب، سراة عبيدة، المجاردة، محايل عسير، طريف، بلجرشي، الحجرة، بيش، الدرب، العيدابي، دومة الجندل، وطبرجل).
وبين البرنامج أن شركة ساينو هايدرو كوربوريشن ستتولى بناء 3753 وحدة سكنية في 4 مناطق، فيما ستتولى شركة سي إم السعودية للمقاولات بناء 1114 وحدة سكنية في منطقتين.
ويأتي خيار البناء كأحد خيارات «الإسكان التنموي» لتوفير المساكن التي تتلاءم مع احتياج كل أسرة وطبيعة المواقع التي تسكنها الأسر، إضافة إلى الخيارات الأخرى، ومنها شراء الوحدات السكنية من السوق، وكذلك وحدات وزارة الإسكان الجاهزة والمتوفرة في عدد من مناطق المملكة.شركة ساينو هايدرو كوربوريشن
تتولى بناء
- 3753 وحدة سكنية
- 1732 وحدة في عسير
- 1399 وحدة في جازان
- 444 وحدة في الباحة
- 178 وحدة في مكة المكرمة
شركة سي إم السعودية للمقاولات
تتولى بناء
- 1114 وحدة سكنية
- 814 وحدة في الجوف
- 300وحدة في الحدود الشمالية
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