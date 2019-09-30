الحمد: الشهادات المزورة في المكاتب الهندسية باتت شبه معدومة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد مدير فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية المهندس كمال الحمد، أن نسبة الشهادات المزورة في المكاتب الهندسية باتت «شبه معدومة»، مرجعا ذلك لوجود الأنظمة الصارمة بهذا الخصوص، كما أن أصحاب المكاتب الهندسية أصبحوا أكثر وعيا، مؤكدا أن تزوير شهادات الأجانب كان يتم في مكاتب هندسية في بلدانهم.

وأوضح الحمد في ملتقى تطوير الخدمات الهندسية الثالث بغرفة الشرقية أمس، أن وضع القطاع الهندسي والاستشاري بالمملكة في تحسن مستمر، مشيدا بالقرار السامي بقصر مشاريع القطاعات الحكومية على المكاتب الهندسية الوطنية، لافتا إلى أن الهيئة تلزم تسجيل جميع المهندسين الأجانب في الاعتماد المهني لفحص الشهادات، بهدف التأكد من سلامتها لضمان جودة الممارسة.

توفير وظائف للمواطنين

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وأشار الحمد إلى أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة المتعلق بإيقاف استقدام المهندسين الأجانب من ذوي الخبرة الأقل من 5 سنوات، أسهم في توفير مئات الفرص الوظيفية للشباب السعودي في المكاتب الهندسية والشركات الأهلية، مشيرا إلى وجود رقابة شديدة على المكاتب الهندسية فيما يتعلق بشهادات العاملين فيها من مهندسين وغيرهم.

التوطين ليس من اختصاصنا

وذكر أن عملية التوطين ليست من اختصاص الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة ساهمت في وضع عدد من البرامج في توطين قطاع الهندسة بالمملكة، إذ أنشأت منصة الكترونية «مؤهل»، بالإضافة إلى برامج لحديثي التخرج خلال الفترة الصيفية ودورات تدريبية مخفضة للمهندسين، موضحا أن الهيئة تعمل على تأهيل المهندس السعودي لتأدية متطلبات سوق العمل.

محاور ملتقى تطوير الخدمات الهندسية