أرامكو تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحا على ملاكها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت أرامكو السعودية عزمها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020 زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر لها أن أرامكو السعودية تستعد للإعلان رسميا عن الطرح الأولي لأسهمها قريبا من 20 أكتوبر المقبل، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية «تداول» خلال نوفمبر.

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وصرحت مصادر أن كلا من رويال بنك أوف كندا وBanco Santander وMizuho Financial Group قد انضمت إلى قائمة مرتبي اكتتاب أرامكو. وأشارت إلى أن قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا حتى الآن، بينما تعمل الشركة على اختيار مديري الاكتتاب.

وقالت المصادر إن أرامكو تعمل على تعجيل عملية الاكتتاب، بعدما تعافت بأسرع من المتوقع من الهجمات الإرهابية على منشآتها النفطية.

ويعد الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار.