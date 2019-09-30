15 مليون مستهلك بقاعدة بيانات «سمة» نهاية الربع الأول 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ حجم قاعدة بيانات «سمة» منذ 2004 حتى نهاية الربع الأول من 2019 نحو 15 مليون مستهلك للأفراد والشركات، وبلغ إجمالي عدد التقييمات الائتمانية في قواعد سمة الائتمانية أكثر من 8 ملايين تقييم ائتماني.

كما بلغ إجمالي الحسابات الائتمانية في سمة نحو 47 مليون حساب ائتماني، فيما بلغ مستوى جودة البيانات الائتمانية 99.94%، مما يجسد مدى التطور في صناعة المعلومات الائتمانية في السوق السعودية تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

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جاء ذلك خلال عرض قدمه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) سويد الزهراني، خلال لقاء بغرفة الرياض استضافت لجنة النقل والخدمات اللوجستية، لاستعراض تجربة سمة في صناعة المعلومات الائتمانية في السوق السعودية وأهدافها ورؤيتها ومهامها، كأول شركة معلومات ائتمانية مرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين (الأفراد والشركات) وحفظها وتبادلها مع الأعضاء.

وذكر الزهراني أن أدوار سمة الرئيسة التي أرست دعائمها منذ تأسيسها عام 2002 حتى انطلاقتها في السوق السعودية عام 2004 تكمن في توفير المعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة للأعضاء، دون أي تدخل في القرارات التمويلية سواء بالرفض أو القبول.

وأشار إلى أن قطاع المعلومات الائتمانية تطور خلال العقد الماضي بشكل مطرد، وباتت المعلومات الائتمانية ركيزة من الركائز الأساسية لتحقيق السلامة المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي، مؤكدا أن سمة ماضية في إطلاق عدد من المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة خلال الفترة 2020-2023.

وكانت سمة أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن توفيرها لخدمات برنامج قوائم وخدمة واثق بعد توقيعها لاتفاقية مع شركة ثقة، ليتمكن بذلك أعضاء سمة من الحصول على معلومات أكثر80,000 قائمة مالية مدققة من خلال برنامج قوائم وأكثر من مليون سجل تجاري عبر خدمة واثق، وعدد من المنتجات ذات القيمة المضافة.