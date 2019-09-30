12.3 ألف عقد تمويل عقاري في أغسطس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغ عدد القروض العقارية السكنية الجديدة المقدمة للأفراد من المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية خلال أغسطس من العام الحالي 2019، 12,306 عقود، بقيمة 5.2 مليارات ريال، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 317% في عدد القروض و218% في حجم التمويل، فيما سجلت تراجعا بنسبة 22.9% مقارنة بيوليو هذا العام.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المقدمة للمواطنين، بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019 نحو 96,787 عقدا تمويليا بقيمة 43.816 مليار ريال، مقارنة بنحو 27 ألف عقد بقيمة 16.884 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2018، محققة بذلك نموا يتجاوز 254% في أعداد العقود، ونحو 160% في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2018.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد، استحوذت الفلل السكنية في أغسطس على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 4.2 مليارات ريال، أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 13% بقيمة 668 مليون ريال، وجاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 374 مليون ريال.
وذكر التقرير أنه تم إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في أغسطس 2019 عن طريق البنوك، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.
توزيع القروض العقارية خلال أغسطس
الفلل 80%
الشقق 13%
الأراضي 7%
عدد عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد 2019
يناير 9,578
فبراير 9,736
مارس 12,148
أبريل 14,398
مايو 12,949
يونيو 9,711
يوليو 15,961
أغسطس 12,306
عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد
يناير ـ أغسطس 2019
العدد 96,787
43.82(مليار ريال)
2018
العدد 50,496
29.5(مليار ريال)
2017
العدد 30,833
21.03(مليار ريال)
2016
العدد 22,259
17.09 (مليار ريال)
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