شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تطلق مبادرة الرخصة التجارية الافتراضية الأولى في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سامي القمزي مدير عام «اقتصادية دبي» عن إطلاق مبادرة الرخصة التجارية الافتراضية، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن المبادرة تتيح للمستثمر الأجنبي إصدار رخصة تجارية من دون اشتراط الإقامة بدبي، مع فتح حسابات بنكية، ومنح إقامات إلكترونية.
وأشار القمزي إلى أن المبادرة تأتي انسجاماً مع البند الثالث من وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ ينص البند على إنشاء أول مدينة تجارية افتراضية في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر دبي تطلق مبادرة الرخصة التجارية الافتراضية الأولى في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.