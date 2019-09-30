دبي تطلق مبادرة الرخصة التجارية الافتراضية الأولى في المنطقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سامي القمزي مدير عام «اقتصادية دبي» عن إطلاق مبادرة الرخصة التجارية الافتراضية، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن المبادرة تتيح للمستثمر الأجنبي إصدار رخصة تجارية من دون اشتراط الإقامة بدبي، مع فتح حسابات بنكية، ومنح إقامات إلكترونية.

وأشار القمزي إلى أن المبادرة تأتي انسجاماً مع البند الثالث من وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ ينص البند على إنشاء أول مدينة تجارية افتراضية في المنطقة.