تراجع أسعار البنزين وارتفاع الديزل في أكتوبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شهدت أسعار البنزين لشهر أكتوبر المقبل تراجعاً طفيفاً تراوح بين 3 و4 فلوس لكل ليتر بينما شهد سعر الديزل ارتفاعاً محدوداً بلغ 3 فلوس لكل ليتر.

وأعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود عن أسعار الوقود لشهر أكتوبر المقبل، حيث انخفض سعر ليتر بنزين 98 إلى 2.24 درهم بدلاً من 2.28 درهم في سبتمبر الحالي، وانخفض سعر ليتر بنزين 95 إلى 2.12 درهم في أكتوبر بدلاً من 2.16 درهم في سبتمبر. وتراجع سعر ليتر بنزين 91 بلس إلى 2.05 درهم في أكتوبر بدلاً من 2.08 درهم في سبتمبر. وارتفع سعر ليتر الديزل إلى 2.41 درهم في أكتوبر بدلاً من 2.38 درهم في سبتمبر.