شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع بنوك محلية بالسعودية لجمع 10 مليارات ريال لتمويل مشروعات البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر للتطوير"، جون باغانو إن الشركة تعتزم جمع تمويل بأكثر من 10 مليارات ريال للمشروع، مبيناً أن الشركة حالياً تجري مفاوضات مع البنوك المحلية المهتمة بدعم المشروع.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة عكاظ السعودية، أضاف باغانو حسبما نقلت وكالة «بلومبيرغ»، أن الشركة تعتزم منح عقود بناء في المشروع تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات ريال بنهاية العام القادم 2020، مبيناً أنه بحلول نهاية العام الحالي سيتم منح عقود بقيمة تراوح بين 2 و3 مليارات ريال، ليتم خلال العام القادم منح عقود بنحو 7 مليارات ريال.

وأكد أن الشركة منحت عقوداً تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار ريال خلال العام الحالي لبدء الأعمال في المشروع.

يشار الى أن شركة "البحر الأحمر للتطوير" أعلنت في نهاية فبراير الماضي بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية لتطوير مشروع البحر الأحمر، ووقعت الشركة في يوليو الماضي أول عقود البناء الرئيسة للمشروع، مع شركة "أركيرودون"، لإنشاء البنية التحتية الأساسية لمشروع البحر الأحمر الذي تبلغ مساحته 28 ألف كيلومتر مربع، كما وقعت في يوليو أيضاً عقداً لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع مشروع البحر الأحمر، مع تحالف مشترك يضم كلاً من "مجموعة المجال العربي القابضة"، ومقرها السعودية، وشركة "آركو- سبيد هاوس"، ومقرها الإمارات، وبدأت في تطويرها في أغسطس الماضي.