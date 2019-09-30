شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: حصة الدولار فى الاحتياطيات العالمية الأدنى منذ 2013 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات نُشرت اليوم الاثنين، تراجع حصة الدولار في احتياطيات العملات العالمية المبلغة لصندوق النقد الدولي في الربع الثاني من العام إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية 2013، شبينما زادت حصة الين إلى أعلى مستوى في نحو 20 عاما.

وبلغت الاحتياطيات بالدولار الأمريكي 6.79 تريليون دولار بما يعادل 61.63 بالمائة من إجمالي الاحتياطيات المرصودة في الربع الثاني، مقارنة مع 6.74 تريليون دولار أو 61.83 بالمائة في الربع الأول.

هذا أقل نصيب للاحتياطيات الدولارية من الإجمالي منذ الربع الأخير من 2013 حينما بلغت النسبة 61.27 بالمائة.

وزاد إجمالي الاحتياطيات المرصودة إلى 11.02 تريليون دولار في الربع الثاني من 10.90 تريليون في الربع السابق.

الاحتياطيات العالمية هي أصول تحوزها البنوك بعملات مختلفة، تستخدمها بشكل رئيسي في دعم التزاماتها. وفي بعض الأحيان تستخدم البنوك المركزية الاحتياطيات في دعم عملاتها.

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وفي حين انخفضت حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي، فقد زادت حصة كل من اليورو والين واليوان الصيني مقارنة مع الربع السابق.

ويظل الدولار عملة الاحتياطي المهيمنة لكن البنوك المركزية في أنحاء العالم تواصل على ما يبدو تنويع احتياطياتها بدلا من الاقتصار عليه.

وزادت حصة الين من احتياطي العملات العالمي إلى 5.41 بالمائة في الربع الثاني من 2019 وهي أعلى نسبة منذ الربع الأول من 2001.

وارتفعت أيضا حصة اليوان إلى 1.97 بالمائة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ بدأ صندوق النقد الإعلان عن حصته من حيازات البنوك المركزية في الربع الرابع من 2016.