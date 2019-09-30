شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة 47 من معرض الشرق الأوسط للمجوهرات بالشارقة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق غدا في مركز إكسبو الشارقة النسخة ال 47 من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" و تستمر حتى 5 من أكتوبر المقبل وسط مشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وعالمية تعرض منتجاتها على مساحة تبلغ 30 ألف متر مربع ، حسبما نشرت وكالة وام للانباء .

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وأكد مركز إكسبو الشارقة اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الخريفية من المعرض الذي يقام مرتين سنويًا بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة والذي يُ عتبر الأول والأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة ويوفر منصة دولية لعرض أحدث تصاميم الساعات والمجوهرات والألماس والأحجار الكريمة.