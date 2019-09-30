شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى يدعو شركات صربيا للاستفادة من مزايا مصر للاستثمار بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المستشار التجارى أحمد بديوى، مدير إدارة أفريقيا بالتمثيل التجارى، وأسامة صالح رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الصربى، فى الندوة التى نظمتها غرفة التجارة والصناعة الصربية بالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية فى صربيا عن الفرص التى تقدمها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتطوير مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول البلقان وأفريقيا، كما شارك فى الندوة 40 شركة صربية متخصصة فى قطاعات الصناعات الدوائية والصيدلانية وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية.

وتناولت الكلمة التى ألقاها مدير إدارة أفريقيا بالتمثيل التجارى، التعريف بما تضمنته اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من تحرير التجارة فى السلع والخدمات والتى سيكون لها دورا مؤكدا لزيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية والآفاق التى تقدمها الاتفاقية بالنسبة لجذب استثمارات دول البلقان للتصنيع فى مصر وكذلك للاستفادة من التصدير للدول الإفريقية بدون دفع رسوم جمركية.

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وأكد بديوى، فى كلمته، أن مصر هى الوجهة الطبيعية لتلقى استثمارات دول البلقان فى القارة الأفريقية بسبب موقع مصر الاستراتيجى والإصلاحات الاقتصادية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الثلاث الماضية والتى تؤهل مصر لريادة الدول الإفريقية فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية.

ودعا المستشار التجارى أحمد بديوى مديرى الشركات الصربية المشاركة بالندوة لزيارة مصر والدخول فى شراكات مع مجتمع الأعمال المصرى لزيادة مخزون السلع المستهدف تصديرها للسوق الأفريقية، ومنها المنتجات الغذائية والسيارات والمنتجات الصيدلانية وهى سلع تتميز دول البلقان فى تصنيعها، مشيرًا للأهمية التى يوليها رئيس جمهورية مصر العربية فى تطوير العلاقات المصرية الأفريقية فى جميع المجالات وعلى رأسها العلاقات التجارية والاستثمارية خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى دورته الحالية.

ويذكر أن حجم الصادرات المصرية إلى صربيا قد ارتفع بنسة 30% بين عامى 2017 و2018.