شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران المدنى السعودى توقع مذكرة تفاهم مع شركة مترو جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم ، مذكرة تفاهم مع شركة مترو جدة والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، بهدف تطوير التعاون في خدمات النقل في مطار الملك عبد العزيز الدولي الصالة رقم (1) وتوفير أفضل الخدمات لخدمة جميع شرائح المجتمع وإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين للتنقل من المطار وإليه.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للطيران المدني المدير العام للإدارة العامة للتخصيص والتشغيل التجاري المهندس علاء بن عطاف سمان،

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ومن جانب شركة مترو جدة المدير التنفيذي للشركة الدكتور أسامة بن إبراهيم عبده، والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن عبد الله الحقيل، في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة.

وأوضحت هيئة الطيران المدني أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من حرص الطيران المدني على تسخير كل ما ييسر الخدمات في مطارات المملكة، ويوفر أفضل الخدمات مما يعزز منظومة النقل في مدينة جدة ومرافقها عبر وسائطه المتعددة، ويوسع نطاق الخيارات للمسافرين للتنقل من مطار الملك عبد العزيز الدولي وإليه.