شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وحدة التجارة بأرامكو: عودة إنتاج الشركة من النفط لمستوى ما قبل الهجمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم البوعينين، الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، إن أرامكو، عادت بطاقة إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل هجمات 14 سبتمبر على منشأتي نفط تابعتين للشركة.

وأبلغ مؤتمرا في مدينة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة أن الطاقة استرجعت بالكامل في 25 سبتمبر. وأضاف أن إنتاج النفط عاد إلى مستواه "المستهدف".

استهدفت الهجمات التى شنتها إيران منشأتي بقيق وخريص، مما تسبب في طفرة في أسعار النفط جراء الحرائق والأضرار التي أوقفت 5.7 مليون برميل يوميا.

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لكن السعودية استطاعت المحافظة على إمدادات العملاء عند مستويات ما قبل الهجمات عن طريق السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة وعرض أصناف أخرى من الخام من حقول مختلفة، وفقا للمسؤولين السعوديين.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجمات لكن مسؤولا أمريكيا قال إنها انطلقت من جنوب غرب إيران في حين ألقت الرياض المسئولية على طهران.