شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية" تحتفى بوصول طلائع النسخة الأحدث من طائرة بوينج (B787-10) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفت الخطوط السعودية اليوم بوصول أول طائرة من طراز بوينج (B787-10) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وهي النسخة الأحدث من طائرة الأحلام (دريملاينر) والأولى من مجموع ثمان طائرات من هذا الطراز ستنضم لأسطول الناقل الوطني تباعا ضمن صفقة مع شركة بوينج الأمريكية, يتضمن أيضا 15 طائرة من طراز (B777-300) الحديثة جرى استلامها بالكامل, وذلك في إطار أكبر برنامج في تاريخ المؤسسة لتحديث وتنمية الأسطول يجري تنفيذه ضمن برنامج شامل للتحول ، حسبما نشرت وكالة واس .

وتتميز طائرة (B787-10) بخصائص حديثة منها توفير الوقود بنسبة 25% مقارنة بالطائرات الأخرى عريضة البدن, وتصميمها الداخلي ورحابة مقصورتها التي تحوي 333 مقعداً لدرجة الضيافة و 24 مقعدا لدرجة الأعمال جرى تجهيزها بالكامل بأحدث وسائل الراحة وتقنية الاتصالات التي تجعل السفر على متنها سهلاً وممتعاً.