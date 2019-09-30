شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد السعودية ينمو 0.5% فى الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات حكومية، اليوم الاثنين، أن اقتصاد السعودية نما 0.5 % فى الربع الثانى من العام مقارنة بنفس الفترة قبل سنة، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط.

وأظهرت البيانات الحكومية أن الناتج المحلى الإجمالى لقطاع النفط تراجع 3.02 % فى الربع الثانى، بينما نما القطاع غير النفطى 2.94 %.