شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة موديز تتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر لـ5.6% العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت وكالة موديز الدولية، أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لمصر نموا بنسبة 5.6٪ فى عام 2019 و5.8٪ في عام 2020، مشيرة إلى أن البنوك سوف تستفيد أيضا من زيادة نمو الائتمان، والتي ستكون توقعاتها أكثر من 15٪ في عام 2020.

وقالت الوكالة في تقرير صادر عنها اليوم، إن خفض أسعار الفائدة في مصر وتخفيف التضخم سوف يدعم الإيرادات المصرفية، ففي 26 سبتمبر الماضي خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة القياسية بمقدار 100 نقطة أساس وخفض معدل الخصم إلى 13.75٪، وهو ائتمان إيجابي للبنوك.

وأضاف التقرير، أنه مع انخفاض معدل التضخم الآن عن هدف البنك المركزي البالغ 9٪، نتوقع تخفيضات إضافية في سعر الفائدة، والتي سوف تعزز ثقة الأعمال والنمو الاقتصادى، ودعم زيادة نمو الائتمان وفرص العمل للبنوك، والتي سوف تفوق الضغط على صافيها هوامش الفائدة.

ويرى التقرير، أن انخفاض أسعار الفائدة والتضخم سيشجع الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات، ودعم الإنفاق الاستهلاكي من خلال تعزيز القدرة على تحمل الديون والتمويل الحكومي من خلال خفض فاتورة الفائدة، وهذه التطورات مجتمعة سوف تحفز النمو الاقتصادي.