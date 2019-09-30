شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الخامسة من "أسبوع دبى للاستثمار" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
انطلقت اليوم أعمال الدورة الخامسة من "أسبوع دبي للاستثمار" الذي تنظمه "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار" إحدى مؤسسات "اقتصادية دبي"، تحت شعار "الاستثمار في مدينة المستقبل" بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية وعدد من الوفود الدولية ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .
و قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي في كلمة افتتاحية إن اقتصاد دبي مبني على الانفتاح مع العالم وعلى خطط استراتيجية واضحة ومفصلة.
وتحدث عن موقع دبي المتقدم بين أفضل المدن الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الخمس الماضية والذي يعكس تنوع الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية بالإمارة.
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