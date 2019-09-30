"دبى" للهليكوبتر" يستعرض جديد "الدرون"والتاكسى الطائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد "معرض دبي للهليكوبتر 2020 "المعرض الدولي الرائد المختص بتكنولوجيا وعمليات الطائرات المروحية للانطلاق في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر2020 في الجناح الملكي من "مركز إي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض - مطار آل مكتوم الدولي". Advertisements ويركز المعرض في دورته الثامنة والتي ستقام في مكان واحد مع "معرض الأمن الوطني والإنقاذ" على مستجدات صناعة المحركات المروحية "Rotor "بما في ذلك الجيل الجديد من طائرات الهليكوبتر والتاكسي الطائر و"تقنيات الإقلاع والهبوط العمودية المستقبلية" "VTOL "و"مؤسسات الصيانة والإصلاح المستقبلية" "MROs "في المنطقة مسلطًا الضوء على أبرز التحديثات بشأن لوائح المطارات ومهابط الهليكوبتر وتتميز الدورة المرتقبة باحتضان قطاع الطائرات بدون طيار باعتباره الإضافة الأحدث لفعاليات الحدث.

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