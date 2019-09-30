شكرا لقرائتكم خبر عن " بارع " يعلن اكتمال إجراءات إنشاء الجمعية المهنية للحرفيين السعوديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن إكمال إجراءات إنشاء وتأسيس الجمعية المهنية للحرفيين السعوديين ورفع بيانات أعضاء مجلس إدارتها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاعتماد والموافقة لبدء التشغيل، حسبما نشرت وكالة واس .

وأشار تقرير "بارع" للنصف الأول للعام 2019 عن عمل مسح وتقييم للجمعيات ذات الصلة بالعمل الحرفي بشكل مباشر وذلك من أجل تكليفها بتشغيل مراكز الإبداع الحرفي في المملكة، كما قام البرنامج بمخاطبة الجمعيات ذات الصلة بحرفتي السدو وخياطة البشت لتسجيلهم في منظمة اليونسكو للتراث غير المادي.

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وأوضح التقرير قيام البرنامج بالعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسجيل الحرفيين في التأمينات الاجتماعية إلى جانب بحث طرق التعاون لإيجاد مقرات مراكز الإبداع الحرفي مستقبلاً وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولجان التنمية بالوزارة، كما تم أيضاً الانتهاء من حصر كل الجمعيات المهتمة بالنشاط التراثي بالمملكة، كما يتم العمل مع وكالة التوطين لتمكين الحرفيين الراغبين في التسجيل بالتأمينات الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى عدد الحرفيين المسجلين في النظام الذي بلغ (4667) حرفياً وحرفية، وقد تصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة من حيث عدد الحرفيين المسجلين حيث بلغ عددهم (1077) حرفية وحرفياً، تليها المنطقة الشرقية بعدد (647) حرفية وحرفياً، وتليها منطقة الرياض بعدد (603) حرفيين وحرفيات.