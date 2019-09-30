شكرا لقرائتكم خبر عن حديد عز تجرى تخفيضاً فى أسعارها يتراوح ما بين 600-1000 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة حديد عز يوم الاثنين خفضاً كبيراً في أسعار بيع مصانعها، حيث خفضت سعر بيع حديد التسليح الأطوال بمقدار 600 جنيه ليصبح 11.290 جنيه للطن و1000 جنيه للفائف لتصبح 10.890 جنيه للطن وهذه الأسعار شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع.

وأرجعت مصادر في السوق تلك الخطوة الكبرى إلي أنها تتماشي مع تطور الأسعار العالمية التي تشهد انخفاضات حادة خلال هذا العام نتيجة تباطؤ الطلب العالمي ووجود فوائض إنتاجية ضخمة تبحث عن تصريف بأسعار تقل أحياناً عن تكاليف إنتاجها.

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وتقارن تلك الأسعار بأسعار بشاي للصلب (11.760جنيه)، حديد المصريين (11.000 ألف جنيه)، السويس للصلب (10.900 جنيه)، الجارحي (11.000 ألف جنيه)، والمراكبي (10.800 جنيه).

وجدير بالذكر أن حديد عز هي أكبر منتج للصلب في مصر بطاقة إنتاجية 4.5 مليون طن من حديد التسليح سنوياً من إجمالي 13 مليون طن موجودة في مصر وتقوم بتشغيل 4 مصانع في الدخيلة (الإسكندرية)، السادات، العاشر من رمضان والعين السخنة.