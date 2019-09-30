شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "بورتو" يبيع 141 مليون سهم..و"سى أى كابيتال" يشترى مليون سهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، إذ باعت مجالس إدارات مجموعة بورتو القابضة، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، 141.2 مليون سهم، 47.6 ألف سهم، وباعت إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات 11.6 ألف سهم.

فيما اشترت مجالس إدارات شركات المصرية للدواجن، مطاحن وسط وغرب الدلتا، سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 11 ألف سهم، 401 سهم، مليون سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات السويس للأسمنت، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، 325 ألف سهم، 78.8 ألف سهم، 26.7 ألف سهم.

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واشترت أيضاً إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 12.1 ألف سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 10 آلاف سهم.