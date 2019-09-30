شكرا لقرائتكم خبر عن "أو سى آى" و"أدنوك" تستكملان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بتأسيس شركة "فرتيجلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "أو سى آى إن في" وشركة "بترول أبوظبى الوطنية" (أدنوك) عن إنجاز اتفاقية شراكة استراتيجية يتم بموجبها دمج أصول "شركة أدنوك للأسمدة" فى منصة شركة "أو سى آي" للأسمدة النيتروجينية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنشاء شركة رائدة على مستوى العالم.

وتقدّر الإيرادات السنوية للشركة الجديدة، التى تحمل اسم "فرتيجلوب" ومقرها سوق أبوظبى العالمي، بنحو 1.7 مليار دولار أمريكى وذلك بحسب التقارير المبدئية لعام 2018، وستعمل "أو سى آي" على تحقيق التكامل والدمج بين العمليات للشركة الجديدة بشكل كامل.

وستصبح "فرتيجلوب" أكبر منصة لتصدير الأسمدة النيتروجينية عالمياً، وأكبر مُنتج لها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين طن من اليوريا، و1.5 مليون طن من الأمونيا القابلة للبيع.

وتمتلك الشركة الجديدة أصولاً متطورة وحديثة تدعمها بنية تحتية للتخزين والتوزيع تتيح لها الوصول إلى الموانئ الرئيسة على البحر المتوسط، والبحر الأحمر، والخليج العربي، وتسهم مواقع الإنتاج والتوزيع المتكاملة فى تعزيز التنوع الجغرافى للشركة وإمكانية وصولها إلى أسواق جديدة، بما يعود بالنفع على العملاء الجدد والحاليين.

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وبعد استكمال اتفاقية الشراكة، ستركز "فرتيجلوب" على تحقيق الدمج بين أعمال الشركتين من خلال الاستفادة من جوانب التكامل فى الأعمال فى المجالات التجارية والفنية.

وبهذه المناسبة قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذى لأدنوك ومجموعة شركاتها رئيس مجلس إدارة "فيرتى جلوب": "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ببناء شراكات استراتيجية تسهم فى تحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الطبيعية والأصول القائمة، يسرنا إتمام هذه الصفقة المهمة بوقت قياسى وبكفاءة عالية بما يعكس منهجية عمل "فرتيجلوب"، ويُشكّل نموذجاً لما نسعى لتحقيقه من خلال دمج أصول ’أدنوك للأسمدة‘ فى منصة ’أو سى آي‘ للأسمدة النيتروجينية فى المنطقة، وتعد هذه الخطوة إنجازاً جديداً ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، وكذلك خططنا الطموحة للتوسع فى مجال التكرير والبتروكيماويات".

وأضاف: "نجحنا من خلال التعاون مع "أو سى آي" فى إرساء الأسس الضرورية لضمان التكامل والدمج بين أصول الإنتاج وشبكة التوزيع والاستفادة من المواقع الاستراتيجية لهذه الأصول، ونتطلع من خلال التعاون مع "أو سى آي" إلى تطوير أعمالنا فى مجال إنتاج الأسمدة النيتروجينية، بما يتيح الوصول إلى أسواق جديدة، ويحقق فوائد كبيرة لجميع العملاء".

من جانبه، قال ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذى لشركة "أو سى آى إن في" والرئيس التنفيذى لشركة "فرتيجلوب": "يسرنا استكمال هذه الشراكة الاستراتيجية ضمن إطار زمنى قصير، خصوصاً وأنها تجمع بين شريكين يتقاسمان نفس الأهداف الاستثمارية، تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا بخلق القيمة فى قطاع الأسمدة، وتساهم فى الوقت ذاته بتطوير سوق أكثر كفاءة لعملائنا. تتمتع المنصة الجديدة بوضع مالى قوى وإمكانات كبيرة لتحقيق النمو وخلق القيمة مستقبلاً بدعمٍ وتوجيهٍ من مساهمَيها الرئيسيين".

وبموجب الشراكة الاستراتيجية، سيتم دمج أصول "الشركة المصرية للصناعات الأساسية"، و"الشركة المصرية للأسمدة"، و"سورفيرت"، و"فرتيل" ("أدنوك للأسمدة" سابقاً) تحت مظلة "فرتيجلوب" المملوكة لشركتى "أدنوك" و"أو سى آي".