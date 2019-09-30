شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت ينخفض للجلسة الثالثة على التوالي - تحليل صباحي - 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليسجل خسائر هي الثالثة على التوالي بلغت نسبتها -0.37% بما يعادل -23.18 نقطة ، في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة المؤشر ، مع تواصل الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 6081.83 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6373.40 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6081.83 ومستوى المقاومة 6373.40 .