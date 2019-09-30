شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي ارتفاع المؤشر في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم المهم 7,919.18 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6990.39 إلى 9403.05) ، ليحقق أرباحاً وان كانت طفيفة بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 27.07 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة المؤشر .

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع الحذر للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 7,919.18 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8202.49 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,919.18 ومستوى المقاومة 8202.49 .

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