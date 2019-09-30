شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في ثلاثة عشرة جلسة من الأعلى له منذ أواخر تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع الأسبوع عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:06 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 0.6756، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6761، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6754، بينما حقق الأعلى له عند 0.6764، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6764.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر مقياس التضخم من قبل معهد ملبورن (MI) والتي أوضحت نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الثلاثاء عن العديد من البيانات الاقتصادية الهامة للاقتصاد الاسترالي والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي.

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ونود الإشارة، إلى أن توقعات المحللين في الأسواق تشير لكون بيان أسعار الفائدة قد يعكس غداً استأنف صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى الادنى له على الإطلاق عند 0.75% من 1.00% عقب تثبيتها في الاجتماع السابق في أعقاب خفضها بواقع 25 نقطة أساس في الاجتماعان اللذان سبقا الاجتماع السابق.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.0 مقابل 50.4 في آب/أغسطس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد غداً الثلاثاء صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 50.4 مقابل انكماش عند 49.1 في آب/أغسطس.

كما تطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع من قبل أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن بيانات أولية لسوق العمل قبل الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي بحلول نهاية الأسبوع، وصولاً إلى إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الافتتاحية في حدث الفيدرالي يستمع والذي يستضيفه الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون الجمعة المقبلة.