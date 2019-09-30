شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص انكماش القطاع الصناعي وتقلص اتساع القطاع الخدمي في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) واللتان أفادتا بتقلص انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.8 مقابل 49.5 في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 49.6، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.7 مقابل 53.8 في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات عند 53.9.

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