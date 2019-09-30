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شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع تراجع الثقة في الأعمال في نيوزيلندا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الثقة بالأعمال لشهر أيلول/سبتمبر من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى ما قيمته 53.5 مقابل 52.3 في آب/أغسطس الماضي.
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