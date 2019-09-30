شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة وتراجع الإنتاج الصناعي في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 4.8% مقابل تراجع 2.3% في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.4%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 2.0% مقابل تراجع 2.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.7%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية للإنتاج الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت تراجعاً 1.2% مقابل ارتفاع 1.3% في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجع 4.7% مقابل ارتفاع 0.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 4.7%.