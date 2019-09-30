شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتداول في نطاق ضيق للغاية لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 5074 نقطة، في ظل استمرار تدني ملحوظ لكميات التداول، ويواجه المؤشر مستوى الدعم 5070 نقطة، والذي في حالة تأكيد اختراقه فسيواصل المؤشر تحركه لاسفل لمستوى الدعم التالي عند 4960 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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