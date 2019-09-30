شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 2780 نقطة، في ظل تدني كميات التداول، كما اخترق المؤشر خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، في إشارة الى إمكانية مواصلة المؤشر للتراجع لمستويات قد تصل الى 2720 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2850 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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