شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 10395 نقطة، وذلك بعدما فشل في الارتفاع لمستوى المقاومة الحالي عند 10650 نقطة، والذ يشكل الحد العلوي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد السفلي 10250 نقطة، ونتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين لمذكورين. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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