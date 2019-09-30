شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 0.852 درهم مقتربا بذلك من مستوى الدعم 0.84 درهم مرة أخرى، وهو المستوى الذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.74 درهم. لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.84 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.86 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط