شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث استطاع تسجيل ارتفاع بلغ 5.29 درهم، الا انه تراجع ليغلق عند مستوى 5.24 درهم، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم 5.18 درهم كمستوى اول ثم 5.03 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.33 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.21 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.27 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط