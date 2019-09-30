شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 0.598 درهم، بعدما فشل في الارتفاع لمستوى المقاومة 0.63 درهم، وبالتزامن مع ظهور إشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه انخفاض السهم لمستوى 0.58 درهم كمستوى اول ثم 0.54 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.63 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.58 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.61 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط