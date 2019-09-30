شكرا لقرائتكم خبر عن بنك عجمان (AJMANBANK) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد عند مستوى 0.914 درهم، ثم ارتفع مسجلا مستوى 0.93 درهم، والذي يقابل عنده متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0.905 درهم كمستوى اول ثم 0.88 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.94 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.905 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.92 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط