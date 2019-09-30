شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0.31 درهم، في ظل تدني كمية التداول لثالث جلسة على التوالي، كما يلامس السهم خط الاتجاه الهابط قصير الأجل والذي بدا مع نهاية شهر يوليو الماضي، مما نتوقع معه استمرار سيطرة البائعين على السهم للوصول به لمستوى الدعم 0.29 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.33 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.31 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.31 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط