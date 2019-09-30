شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 1.70 درهم، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، وذلك على خلفية ملامسة السهم للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.58 درهم كمستوى اول ثم 1.45 درهم كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 1.84 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.67 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.73 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط