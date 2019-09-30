شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 1.21 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مكون نموذج "Bearish Engulfing " وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 1.18 درهم كمستوى اول ثم 1.11 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.26 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.20 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.22 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط