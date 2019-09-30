شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يتحول الى الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير، فقد تراجع السهم مخترقا الحد السفلي عند 4.1 درهم، حيث اغلق امس الاحد منخفضا عند مستوى 4.06 درهم، كما اخترق السهم الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 3.85 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.02 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.09 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط