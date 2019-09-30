شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الشارقة الاسلامي (NBS) لامس الهدف السعري المتوقع -تحليل صباحي- 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 1.18 درهم، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 1.19 درهم منخفضا، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لخط الاتجاه الصاعد المكسور لاسفل، ويواجه السهم حاليا مستوى الدعم 1.18 درهم، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1.12 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.18 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.20 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط