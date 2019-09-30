شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يتلقى دعما في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.414 درهم، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، وذلك على خلفية ملامسته للحد السفلي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 0.48 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 0.43 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.41 وبين مستوى المقاومة هو 0.42 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد