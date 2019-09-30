شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع موجودات "ساما" على أساس شهري لـ1.943 تريليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" ارتفاع الموجودات إلى 1.943 تريليون في نهاية شهر أغسطس الماضي، على أساس شهري مقارنة مع 1.932 تريليون ريال في الشهر السابق عليه بزيادة 11.6 مليار ريال، وبارتفاع 0.6%.

وكشفت بيانات مؤسسة النقد عن انخفاض الموجودات على أساس سنوي بنحو 9 مليارات ريال، حيث كانت في أغسطس من العام الماضي 1.952 تريليون ريال.

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وارتفع إجمالي الموجودات لدى النظام المصرفي في نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 3.885 تريليون ريال، مقابل 3.803 تريليون ريال، في نهاية أغسطس من العام الماضي بارتفاع 2.2%، بحسب "العربية.نت".

وكشفت البيانات عن ارتفاع قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة إلى 365.3 مليار ريال، مقابل 290.7 مليار ريال في شهر أغسطس من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفع إقراض المصارف للقطاع الخاص إلى 1.487 تريليون ريال، مقابل 1.451 تريليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 1.484 تريليون ريال، في الشهر السابق عليه.