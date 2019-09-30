شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة بدعم من شركة أبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة اليوم الاثنين، مدعومة بسهم شركة أبل، حيث لم يبال المستثمرون بتقارير صدرت الأسبوع الماضي عن أن واشنطن تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأمريكية.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 32.08 نقطة بما يعادل 0.12 % إلى 26852.33 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 5.28 نقطة أو 0.18% إلى 2967.07 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 24.46 نقطة أو 0.31 % إلى 7964.09 نقطة.
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