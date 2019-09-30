شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض تراثنا للزائرين يوم الأربعاء 2 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ يوم الأربعاء 2 أكتوبر فاعليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال بيان للجهاز، إن المعرض يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين في تمام الساعة الثانية ظهرا، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير – التجمع الخامس.

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ويقام المعرض على مساحة 10آلاف متر ويشارك به أكثر من 500 عارض، ويضم باقة متنوعة من المنتجات التراثية واليدوية ومنها على سبيل المثال (المشغولات النحاسية، الصدف، مفروشات أخميم، السجاد اليدوى، الخزف، الحجازة، الاكسسوار الحريمى، المنتجات الزجاجية، الخوص، الجلود، وحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء).

ويعتبر معرض "تراثنا" من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية والتي يمكن من خلالها فتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم. حيث تتمتع مصر بميزة تنافسية على مستوى العالم فى هذا المجال خاصة في مجال التحف الفرعونية والاسلامية والقبطية، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المشروعات علي التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات الأسواق العالمية لتكون من اهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

كما سيكون المعرض فرصة رائعة ليتعرف زواره علي مختلف الفنون والصناعات المصرية التراثية العريقة وأن يقتنوا قطعا فنية من المنتجات التراثية المتميزة.