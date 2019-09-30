شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: ميزانية تونس ستزيد فى 2020 إلى 16.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة أنباء تونس إفريقيا عن وزير المالية التونسي، رضا شلغوم قوله اليوم الاثنين، إن ميزانية الدولة ستزيد إلى 47 مليار دينار (16.4 مليار دولار) في 2020، من 40 مليار دينار في 2019.
ومن المستهدف أن تبلغ نسبة العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مقارنة مع 3.9% كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال إنها متوقعة هذا العام.
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