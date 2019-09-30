شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطالب فيتش بإعادة النظر فى خفض تصنيفها الائتمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت السعودية وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين بإعادة النظر في خفضها للتصنيف الائتماني للمملكة من A+ إلى A بعد الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين، قائلة إن القرار "يبدو عليه الاستعجال" ولا يعكس الاستجابة السريعة للمملكة للحفاظ على إمدادات النفط العالمية.

وقال بيان من وزارة المالية أيضا إن المملكة أبدت ضبطا للنفس ونظرة متأنية في تعاملها مع هجوم 14 سبتمبر الذي قلص في البداية الإنتاج السعودي للنصف.

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وقالت إنه تمت استعادة إمدادات النفط السعودية بالكامل.