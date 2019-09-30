شكرا لقرائتكم خبر عن مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية عن القيمة المضافة حتى الثانية عشرة مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان اليوم أنه نظرا لوجود ضغط على المنظومة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية، فسيتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية للمسجلين بضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو 2019 حتى يوم غد الثلاثاء الموافق 1 اكتوبر 2019 حتى الساعة الثانية عشرة مساء بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي بحد اقصي اليوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2019، وذلك رغبة من مصلحة الضرائب في التيسير على المسجلين وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم.

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