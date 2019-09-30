شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية السعودية" لـ"فيتش": المملكة حافظت على مستويات متقدمة فى التصنيفات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة المالية السعودية، أن التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها "موديز"، التي تضع تصنيف المملكة الائتماني عند مستوياتها السابقة، يعكس متانة الاقتصاد السعودي ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانطلاقها نحو بلوغ أهداف رؤية 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة عكاظ، أشارت الوزارة إلى تحفظها إزاء التقرير الصادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الذى منح السعودية درجة (A)، خلافاً لتصنيفها السابق (A+) الذي حافظت عليه المملكة في تصنيفات الوكالة السابقة.

وأوضحت الوزارة أن محافظة المملكة والشركات السعودية الكبرى على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، يبرهن على فاعلية الإجراءات التي تقوم بها المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى الجهود التي قامت بها أرامكو السعودية في تعاملها مع الحادثة الإرهابية الأخيرة على معاملها في (بقيق، وخريص)، الذي برهن على احترافيتها وكفاءتها في عدم توقف الإمدادات للأسواق العالمية جراء الأحداث الطارئة الأخيرة، ما يؤكد التفوق التشغيلي ومهارات إدارة المشاريع في هذه الشركة العالمية الرائدة.