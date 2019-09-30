شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8091.76 نقطة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:00 مساءً, 30 سبتمبر 2019 م
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 36.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8091.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات بروج للتأمين، وولاء، وجبل عمر، واكسا التعاونية، وأسمنت اليمامة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسيج، ومتلايف إيه جي العربي، ومجموعة السريع، وأليانز إس إف، والسعودي الفرنسي، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.21% و 3.53%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأسمنت الجوف، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، والإتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 7.20 نقطة ليقفل عند مستوى 3777.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 215 صفقة.
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