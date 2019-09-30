شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك بفعاليات منتدى الصناعة العالمى فى دورته الثامنة بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م. أحمد طه : تطبيق الرقمنة الصناعية فى مصر على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة

دراسة استضافة مصر للنسخة القادمة للمنتدى لتسليط الضوء على تطوير الصناعة في أفريقيا والدول العربية

بالإنابة عن وزارة التجارة والصناعة شارك أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة بالاجتماع السنوي الثامن لمنتدى الصناعة العالمي ٢٠١٩ World Manufacturing Forum 2019 والذي عقد بايطاليا تحت عنوان "مهارات جديدة لمستقبل التصنيع"، وذلك بحضور نحو ١٥٠٠ شخص من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص ورواد الاعمال والمنظمات المعنية بالصناعة والرقمنة الصناعية على مستوى العالم.

وقد شارك طه متحدثا بجلسة الحوار الرئيسية للمنتدي المنعقدة تحت عنوان " استراتيجيات الشركات والسياسات الصناعية لرقمنة التصنيع"، وذلك بمشاركة رئيس اتحاد المصنعين والمصدرين الكندي، ورئيس الاتحاد العام العمالي الألماني، ونائب وزير العلاقات الخارجية بأقليم كيبيك الكندي، ومساعد وزير الاقتصاد الهولندي للسياسات الصناعية.

وقد تناولت الجلسة مناقشات حول الرؤى والسياسات التي تتبناها الدول المشاركة نحو آليات تطبيق التحول للثورة الصناعية الرابعة ، حيث أشار أحمد طه إلى تعاون الحكومة المصرية في هذا الإطار مع الجانب الألماني من خلال الاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة سيمنز الألمانية بهدف تحديد الأولويات القطاعية لتطبيق الرقمنة الصناعية في مصر ووضع برنامج تنفيذي لها ، لافتاً إلى الجهود التي تنتهجها الحكومة المصرية لدعم التصنيع المحلي من خلال إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة ورفع مستوى البنية التحتية من طرق تساهم في النفاذ بالمنتج المصري للاسواق المجاورة.

Advertisements

كما أكد اهتمام الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص فيما يخص رفع كفاءة التعليم الفني من خلال إنشاء مدارس فنية متخصصة في مجالات صناعية مختلفة، فضلا عن الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لريادة الأعمال وتقديم الدعم الفني والمالي لهم من خلال العديد من البرامج.

ومن ناحية أخرى عقد احمد طه عدداً من اللقاءات على هامش المنتدى شملت لقاء مع البرتو ريبولا - رئيس مؤسسة منتدى الصناعة العالمي ، حيث تناول اللقاء مناقشات حول سبل تعزيز المشاركة المصرية بالدورات المقبلة للمنتدى من خلال مشاركة تجمعات الاعمال في مصر ، كما تم الاتفاق على التنسيق لاختيار شريك مؤسسي في مصر لدعم انشطة المؤسسة المنظمة للمنتدى مثل إعداد التقرير السنوى لتطورات الصناعة على مستوى العالم ، كما تم طرح امكانات التعاون لتنظيم نسخة من المنتدى في مصر للتركيز على موضوعات تطوير الصناعة في أفريقيا والدول العربية وتم الاتفاق على الدراسة المشتركة لهذا المقترح وسبل تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

كما عقد اجتماعاً مع جيوفاني برونولي نائب رئيس اتحاد الصناعات الايطالي حيث تم بحث سبل التعاون مع الاتحاد لجذب المستثمرين الايطاليين في مجالات الجلود بمدينة الروبيكي والملابس الجاهزة بمدينة السادات والأثاث بمدينة دمياط للأثاث.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن متابعة مكتب التمثيل التجاري المصرى في ميلانو للفعاليات السنوية للمنتدى أسفرت عن التوصية بأهمية تواجد مشاركة رسمية مصرية مع التوسع في التعاون مع الجهة المنظمة ليشمل تنظيم نسخة من المنتدى في مصر ، حيث يعد هذا المنتدى منصة هامة لتبادل الرؤي والأفكار وتجارب الدول المختلفة بشأن سياساتها الصناعية ورؤية القطاع الخاص وتوصياته بشأن تلك السياسات.